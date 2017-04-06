Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

türkiye'nin aradığı pkk'lı o ülkede yakalanınca...

TÜRKİYE'NİN ARADIĞI PKK'LI O ÜLKEDE YAKALANINCA...

1988'de Güneydoğu'da iki ilkokulun yakılması ve cinayet suçundan hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan PKK'lı Celal Kıldağ, Cayman Adaları'na giden yolcu gemisinden inince gözaltına alındı. Ancak Almanya vatandaşı olduğu anlaşıldı. Cayman yönetimi ne yapacağını şaşırdı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:07
Puan Ver : Türkiye'nin Aradığı Pkk'lı O Ülkede Yakalanınca...(8/10)8


Uluslararası deniz seferleri yapan MSC Opera gemisi, Karayipler'de 3 adadan oluşan İngiltere'ye bağlı minik ülke Cayman Adaları'na yanaştığında rutin kontrollerde Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten ve Interpol yakalama kararı çıkarılan bir yolcunun da gemide seyahat ettiği belirlendi.



Alman eşi ile birlikte adaya turist olarak gelen Celal Kıldağ, Almanya pasaportuna sahipti. Ancak hakkında terörist olduğu iddiasıyla yakalama talebi bulunuyordu. Cayman polisi, Interpol talebi doğrultusunda PKK'lı olduğu belirtilen 58 yaşındaki Tunceli doğumlu adamı gözaltına aldı. Ancak Almanya Vatandaşı PKK'lı, ‘Beni Türkiye'ye iade edemezsiniz' diyerek 264 kilometrekarelik ada ülkesinde mücadele başlattı.



Sadece 58 bin kişinin yaşadığı Cayman Adaları uzun yıllardır ilk kez terör suçlamasıyla aranan bir kişinin iade süreciyle karşı karşıya kaldı, İngiltere'den yardım talebinde bulundu. Celal Kıldağ'ın yakalanması Cayman Compass isimli ada gazetesinde de manşet oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkiye  Nin  Aradığı  Pkk    O  Ülkede  Yakalanınca    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER