TÜRKİYE'NİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU, BM ACİL KODUYLA TOPLANIYOR
İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinlinin ölmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi bugün acil koduyla toplanacak
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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