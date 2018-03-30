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TÜRKİYE'NİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU, BM ACİL KODUYLA TOPLANIYOR


Türkiye'nin çağrısı karşılık buldu, BM acil koduyla toplanıyor
Tarih : 30 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Türkiye'nin Çağrısı Karşılık Buldu, Bm Acil Koduyla Toplanıyor(7/10)3

İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinlinin ölmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi bugün acil koduyla toplanacak

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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