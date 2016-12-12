

Türkiye, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırının yasını tutarken ülkenin dört bir yanından şehitlerini uğurluyor. Polis memuru 23 yaşındaki Hakan Tanrıkulu'nu Sinop'un Durağan İlçesi'nde 10 bin kişi uğurlarken, Kayseri şehit







KAYSERİ ŞEHİTLERİ YAN YANA UĞURLANDI







İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için Kayseri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu aktı. Beşiktaş'taki hain saldırıda şehit olan polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nun naaşları Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, protokol üyeleri ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şehit Osman Börklüoğlu'nun eşi Özge Börklüoğlu'nu yakınları teselli etti. Anne Yeter Börklüoğlu ise 'Ciğerim, Osman'ım' diyerek gözyaşı döktü.







kaynak:haberler