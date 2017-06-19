Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke en az 440 adet F-35 jetin alımı için anlaştı. 37 milyar dolar değerinde olması beklenen anlaşmanın bir rekor olduğu belirtiliyor.



Amerikalı havacılık ve savunma sanayii şirketi Lockheed Martin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkeye toplam 440 adet F-35 jeti satışının son aşamasına geldi. Reuters tarafından, görüşmelere yakın iki gizli kaynağa dayandırılarak verilen haberde, satışın büyüklüğünün 37 milyar ABD doları bulacağı belirtildi.



2 MİLYAR DOLAR TASARRUF



Kaynaklar, bunun F-35 kapsamındaki en büyük anlaşma olduğunun altını çiziyor. 2006 yılından beri üretilmeye başlayan hayalet uçaklar, son teknolojik donanımları ve yenilenmiş haliyle bu hafta Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıkacak.



Lockheed firmasından bir yetkililer anlaşma yahut kontratla ilgili herhangi bir detay veremeyeceklerini, "blok alım" da dahil olmak üzere açıklamaların ABD hükümeti tarafından yapılacağını belirtmesine rağmen Reuters, 440 uçağın üç partide teslim edileceğini bildirdi. Lockheed ise blok alım anlaşmasına katılacak ülkeler bu sayede 2 milyar dolara yakın bir tasarruf öngörüyor.







kaynak:sabah