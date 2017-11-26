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Türkiye'nin Denize En Yakın Kayak Merkezi Ordu'da Açıldı

TÜRKİYE'NİN DENİZE EN YAKIN KAYAK MERKEZİ ORDU'DA AÇILDI

Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi Ordu Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, törenle hizmete girdi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 17:50
Puan Ver : Türkiye'nin Denize En Yakın Kayak Merkezi Ordu'da Açıldı(9/10)5

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapımı tamamlanan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, törenle hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tesisin Türkiye'de denize en yakın tesis olmasının büyük önem taşıdığını, kent turizmine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

BAŞKAN YILMAZ: TÜRKİYE'DE DENİZ'E EN YAKIN KAYAK TESİSİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise, Ordu'da hizmete giren kayak merkezinin özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kış sporları konusunda bir cazibe merkezi haline geleceğini, tesisin günlük 2 bin 500 kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"650 dönümlük alan üzerinde tamamlanan kayak tesisimizde 2 adet telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otopark gibi birçok bölüm yer alıyor. Tesisimiz, Türkiye'de denize en yakın kayak tesisi. Kayak merkezimiz, Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden aktarılan 31 Milyon TL. ile birlikte toplam 35 Milyon TL.'ye mal oldu. Bu bölgemizde bu yıl yeni bir otel çalışmasına başlayacağız. Bu bölgede 5 yıldızlı otel projesi için çalışma başlattık. Proje yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak."

ÖĞRENCİLER FAYDALANACAK

Eğitim ve öğretim gören öğrencilerinde kayak tesisinden faydalanacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sporu toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak kayak sporunu seven öğrencilerimizi kış döneminde bu tesisimize getireceğiz. Ordu Üniversitemiz ve Giresun Üniversitesindeki öğrencilerimiz buradan faydalanacak. Artık hepimizin olan bu tesisleri koruyup kollamak bizlerin görevi. Tesis projesini Büyükşehir Belediyemiz devraldıktan sonra birkaç yıl açıp açmamayla ilgili çok düşündük. Burayı inşa etmek de işletmek de ayrı bir iş dolayısıyla bu işin ustası Kayak Federasyonumuzdur. Teknik anlamda ne yapılması gerekiyorsa Kayak Federasyonumuz bu işin içinde olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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