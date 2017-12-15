TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Türkiye'nin en büyük sağlık kampüsü niteliğindeki Bilkent Şehir Hastanesi, açılış için gün sayıyor.
Ankara'daki 6 hastanenin taşınacağı, 3 bin 804 yatak kapasiteli kampüste bin 500 hekim görev yapacak. Toplam 3 bin 804 yatak, bin poliklinik odası, 550'si erişkin, 150'si yeni doğan ünitelerini kapsayan 700 yoğun bakım yatağı, 10 mahkum koğuşu ile 131 ameliyathanesi bulunan dev sağlık kampüsünde, genel hastane 562, KVC hastanesi 441, nöroloji hastanesi 507, çocuk hastanesi 580, kadın-doğum hastanesi 564, onkoloji hastanesi 588, rehabilitasyon hastanesi 300, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi 100, medikal gözlem kliniği 100, orta kütle diye tabir edilen bölüm ise 62 yatak kapasitesine sahip olacak.
12 BİN PERSONEL OLACAK
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, şunları söyledi: "Ankara'daki 6 hastanemiz buraya taşınacak. Onların çalışmalarını yapıyoruz. Hastaneler üzerinde çalışıyoruz çünkü Ankara Numune, Yüksek İhtisas, Zekai Tahir Burak gibi 50 yılı aşkın süredir hizmet veren hastanelerimiz var. Bu hastanelerin değerlendirmesini yapıyoruz. Kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Sadece bunlar değil, diğer hastanelerden de bazı ekipleri buraya getirmeye çalışacağız. Yaklaşık bin 500 hekim, toplam 5 bin sağlık personeli ile 5 bin de yine sağlığa hizmet edecek diğer personelimizin çalışacağı bir kampüs hastane olacak. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi özellikle çocuk, kadın-doğum, onkoloji gibi bölümlerin yer alacağı ayrı blokları olan üst düzey bir mükemmeliyet merkezi olacak."
Kaynak: haberinburada
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