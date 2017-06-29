TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM
Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, dün üç yıllık sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, dün üç yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Yıldırım basına, "Hiçbir tarafı rencide edecek soru sormayın" ricasında bulundu, geçmişe takılı kalmak istemediğini belirten Ekici ise "Güveni, sevgiyi ve saygıyı gördüğüm için ben de sözümün arkasında durabildim" deyip, ekledi: Kadıköy'e karşı olmak zordu. Artık Kadıköy'le aynı tarafta olduğum için şanslıyım
Fenerbahçe'de imza şov Mehmet Ekici ile başladı. Geçen sezonun devre arasında anlaşılan ancak Trabzonspor satmadığı için gelişi 6 ay rötarlı olan gurbetçi futbolcu, dün 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Bir hayli heyecanlı olan Mehmet Ekici, konuşmakta zorlanırken Başkan Aziz Yıldırım bir ara omzuna elini koyarak sakinleştirmeye çalıştı. İşte, "Artık önüme bakmak istiyorum" diyen 27 yaşındaki orta sahanın söyledikleri:
BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FUTBOL
Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Aklınızda çok soru işareti vardır, ancak sizi kırmak zorundayım. Benim için önemli olan futbol, bundan sonrasında önüme bakmak istiyorum. Zor süreçte hep yanımda olan Başkan ve yöneticilerime teşekkür ederim. Bana gösterilen sevgi ve güvenin karşılığını vermek istiyorum. Fenerbahçe kulübü bana güvendi ve ben de 6 aylık zor süreci bu güven sayesinde atlattım. Bu kulübün büyüklüğünü ve değerini hissettim. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim.
kaynak:Sabah
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