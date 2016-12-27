Türkiye'nin en büyük oyun yapımcısı TaleWorlds önemli bir ödülün daha sahibi oldu. Şirket, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde Ekonomi Bakanı'nın elinden özel ödül aldı. TaleWorlds adına ödülü alan Genel Müdür Ali Erkin, ödülü aldıktan sonra röportaj verdi.



Türkiye'nin en büyük oyun yapımcısı TaleWorlds önemli bir ödülün daha sahibi oldu. Şirket, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde Ekonomi Bakanı'nın elinden özel ödül aldı. TaleWorlds adına ödülü alan Genel Müdür Ali Erkin, ödülü aldıktan sonra röportaj verdi.







Mount&Blade oyunu ile oyunu ile Tükiye'deki ilk AAA (yüksek kalite oyun) oyunu geliştiren TaleWorlds, oyunuyla birlikte tüm dünyada büyük bir başarı elde etmişti. 7 milyondan fazla kopya satan şirket satışlarının %95'ini yurt dışına yapmakta. Ülkemizde geliştirilen ilk konsol oyununu da geliştiren şirket Playstation 4 için de oyununun geliştirilmiş versiyonunu yayınladı.



Geçtiğimiz haftalarda Gizli İhracat Şampiyonu ödülünü alan TaleWorlds yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Bu yıl ilki düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde Türk Hava Yolları, Netaş, Digiturk, Kanal D ve Turksat gibi dev firmalarla birlikte alınan ödül firmanın bu sayede başarısı bir kez daha taçlandırılmış oldu. Sadece hizmet sektöründe çalışan firmalara verilen ödüller pek çok farklı kategoriye sahip. 11 kategoride ilk 3 firmanın ödüllendirildiği etkinlikte, birinciler Müteahhitlik Hizmetleri kategorisinde Çalık Enerji, Görsel-İşitsel Hizmetler'de Kanal D, Bilişim Hizmetleri'nde Netaş, Eğitim Hizmetleri'nde Bahçeşehir Üniversitesi, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri'nde Netlog Lojistik, Turizm Hizmetleri Oti Holding, Sağlık Hizmetleri'nde Acıbadem, Teknik Müşavirlik Hizmetleri'nde Yüksel Proje, Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri'nde THY, İletişim Hizmetleri'nde Türksat, Mühendislik Hizmetleri Ford Otosan oldu.



Başbakan, Ekonomi Bakanı ve TİB Başkanı Övgüyle Söz Etti











Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Ankara merkezli oyun yapımcısından bahsederek sözlerine başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükekşi, girizgahı yaptıktan hemen sonra TaleWorlds'ten bahsederek şirketin elde ettiği başarıyı övdü. Aynı zamanda Ekonomi Bakanı Nihat Zeynekçi de Ankara merkezli oyun yapımcısından övgüyle söz etti. Ödüller dağıtıldıktan sonra konuşmasını yapan Başbakan Binali Yıldırım ise ‘İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış.' sözleriyle firmadan bahsetti.



Toplam 50 ödülün dağıtıldığı programın başlangıcında 3 firmaya özel ödül verildi. Özel ödülü alan firmalardan birisi de TaleWorlds oldu. Firma Genel Müdürü Ali Erkin ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükeşi'den aldı. 3'lü arasında küçük de bir diyalog yaşandı. Bakanın firmanın adını tam olarak anlayamaması üzerine ilk olarak Mehmet Büyükekşi ismi tekrarladı. Sonrasında ise Ali Erkin tişörtündeki firma logusunu bakana gösterdi. Üçlü kısa bir süre daha sohbet etti.



Tören Sonrası Röportaj Verdi







Tören sonrasında bizlere röportaj veren Ali Erkin çok mutlu olduklarını söyledi. Erkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:



‘Devletimizin, sayın bakanlarımızın oyun geliştirme sektörüne önem veriyor olmasını çok değerli buluyoruz. Özel olarak bakanlarımızla da görüşüyoruz, kendileri bize destek veriyor. Dünyada 110 milyar dolarlık bir oyun pazarından söz ediyoruz. Türkiye olarak bizim ihracatımız da 400 milyon dolar seviyesinde. Bunu arttırmak istiyoruz, 2023 için 10 milyar dolarlık bir hedefimiz var. İnşallah hem sektörümüzün gayreti hem de devletimizin desteği ile bu hedefimize ulaşacağız. Bugün özel ödülü aldık. Bundan yaklaşık 1 ay önce İhracat Zirvesi'nde özgün ürün ödülünü almıştık. Ayıca Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ile beraber diğer yerli oyun yapımcılarına destek oluyoruz. Aynı zamanda bakanlarımızla da çalışıp hem sektördeki yetişmiş insan kaynağının artması için -bizim en önemli sıkıntımız yetişmiş insan kaynağı- hem de diğer ekonomik destekler olsun, eğitim faaliyetleri olsun bütün bunlar için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.'



Marvel Sonsuzluk Taşları Hakkında Bilmedikleriniz