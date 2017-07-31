Capital Dergisi'nin hazırladığı Capital 500 şirket araştırmasının sonuçları açıklandı. Tüpraş önceki yıl olduğu gibi Türkiye'nin en büyük şirketi oldu.

2016 yılı şirket performanslarının yer aldığı Capital500 araştırmasının sonuçları oldukça çarpıcı mesajlar içeriyor. Zor bir yol olan 2016'da Türkiye ekonomisi yüzde 2,9 büyüme kaydederken özel sektörün aynası olan Capital500 şirketleri nominal olarak yüzde 10,2 büyüyerek önemli bir başarıya imza attı. Reel anlamda ise 2015 yılında yüzde 0,3 küçülen Capital500 şirketlerinin cirosu 2016 yılında yüzde 2,3'lük büyüme yakaladı.

ZİRVEDEKİLER YERİNİ KORUYOR

2016'da Capital500'ün zirvesindeki ilk 3 oyuncu değişmedi. Tüpraş birinciliğini, OMV ikinciliğini, Türk Hava Yolları da üçüncülüğünü korudu. Aslında sadece geçtiğimiz yıl değil, son 5 yıldır bu üç dev zirvedeki pozisyonunu istikrarlı bir şekilde koruyor. İlk 10'a baktığımızda da aynı istikrarı görmek mümkün. 2015'in ilk 10 büyük oyuncusu 2016 yılında da yerlerini korumayı başardı. Zirvede ağırlığını hissettiren sektör ise yine enerji oldu. Listede ilk 10'da yer alan dev oyunculardan 4'ünün enerji sektöründe faaliyet göstermesi dikkat çekti.

KÂRLILIK İYİLEŞTİ

Capital500 şirketleri kârlılık anlamında da olumlu bir yıl geçirdi. 2015'te Capital500'de nominal olarak kârlılık yüzde 1,4'lük bir düşüş yaşamıştı. 2016 yılında ise yüzde 11 oranında artış kaydedildi. Reel kârlılıkta da bu iyileşmeyi görmek mümkün. 2015 yılında reelde yüzde 8,3'lük düşüş yaşayan kârlılık, 2016'da yüzde 3'lük bir artış yakaladı.

GİRİŞ BARİYERİNDEKİ DEĞİŞİM

Capital500 listesine giriş bariyeri 2016'da yükseldi. Listenin 500'üncü şirketi Kerevitaş'ın cirosu 461 milyon 890 bin 263 TL. Bu rakamı dolara çevirdiğimizde 152,9 milyon dolarlık bir çıtayı oluşturuyor. 2015 yılında dolar bazlı çıta 141,1 milyon dolardı. 10 yıl öncesiyle bir kıyaslama yaptığımızda ise değişimin boyutu daha çarpıcı. 2006 yılında Capital500 listesine girmek isteyen şirketlerin aşması gereken bariyer 65,9 milyon dolardı.

Türkiye ekonomisi son 10 yılda çok sayıda radikal değişim yaşadı. Üretime dayalı büyümeden hizmet ve inşaata dayalı büyüme bu değişimin en öne çıkan boyutu oldu. Bunu Capital500 listesinde de net olarak görmek mümkün. Son 10 yıldır listenin cirosuna sektörel olarak baktığımızda, ciroya en büyük katkıyı sağlayan ilk 10 sektör arasında enerji ve otomotivin liderliğini koruduğunu, inşaat ve demir çeliğin hızlı büyümesini sürdürdüğünü görüyoruz. Son 10 yılda en büyük düşüşü yaşayan sektör ise tekstil ve konfeksiyon oldu.

MİLYAR KULÜBÜ GENİŞLİYOR

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli özelliği her yıl milyarderler kulüplerine pek çok yeni üyenin katılması… Türkiye de atılım dönemine geçtiği her dönemde milyarlık şirket yaratma konusunda etkileyici bir performans sergiliyor. 2015'de 211 olan milyar TL ve üstü ciroya sahip şirket sayısı 2016 yılında 23 yeni üyenin katılımıyla 234'e ulaştı.

CAPITAL500'DE DİKKAT ÇEKENLER

Capital500 ligine 68 yeni şirket katıldı.

Giriş bariyeri 141,1 milyondan 152,9 milyon dolara çıktı.

Milyar TL'lik kulübün üye sayısı 211'den 234'e yükseldi.

2016'da 9 şirket üç haneli büyüdü. 2015'de 11 şirket üç haneli büyümüştü.

265 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2015'de 278 şirket çift haneli büyümüştü.

500 şirketten 90'ı ciroda küçüldü. 2015'te bu sayı 83'tü.

500 şirketten 183'ü kârını açıklamamayı tercih etti.

2016'da kâr bilgisi veren 317 şirketten 56'sı zarar açıkladı.

21 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2015 yılında bu sayı 15'ti.

13 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2015'de bu rakam 15'ti.

Kaynak: haberinburada