Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırmasına göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları oldu.

Capital dergisii,Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi. Araştırmada Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, Tüpraş, Petrol Ofisi ve THY, "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" olurken, Çelikler Taahhüt İnşaat, Nurol Makine ve YSE Yapı Sanayi de "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı.

EN ÇOK KAR EDEN ŞİRKETLER

"En Çok Kar Eden Şirketler" kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell, "Karını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ilk 3 sırayı paylaştı.

"En Çok İhracat Yapan Şirketler" Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, "İhracatını En Çok Artıran Şirketler" ise Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri oldu.

EN FAZLA ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER

"En Fazla Çalışanı Olan Şirketler" kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom, "Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin'e onur ödülüBu yıl 20'incisi yapılan araştırma kapsamında, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, onur ödülüne layık görülürken, "Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü"nü ise Borusan Holding aldı.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda onur ödülüne layık görülen Hüsnü Özyeğin de son 50 yılda dünyada Fortune 500 listesine giren şirketlerin yüzde 80'inin artık listeye giremediğini belirterek, dünyada değişimin çok hızlı olduğunu anlattı.

Özyeğin, genç girişimci şirketlerin, sıfırdan şirket kurup çok küçük sermayelerle ve Türk insan kaynağıyla döviz kazandırdığının altını çizdi.Rusya'da banka yatırımı olduğunu anımsatan Özyeğin, "Rusya gibi çok kolay olmayan bir ülkede 20 yıldır bankacılık yapıyoruz. Oradaki tüm yöneticilerimiz Türk. Çünkü Türkler dünyanın her yerine gidip başarılı olan insanlar. Bunun en önemli örneği bankacılar değil, benim her zaman gururla anlattığım Türk müteahhitleridir." dedi.

Özyeğin, üniversite kurarak girişimciliği desteklediğini belirterek, özel sektörün üniversitelerle iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: haberinburada