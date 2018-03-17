Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, beşinci kitabı olan "Bekiran Aşireti Tarihi" isimli kitabını çıkarttı.

Kitabın içeriği hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, mensubu bulunduğu Bekiran-Bekiri aşiretinin sayıca Türkiye'nin büyük aşiretleri arasında yer aldığını söyledi.

İKİ BİN YILLIK TARİHİN CUMHURİYETE KADAR OLAN BÖLÜMÜ ANLATILIYOR

Bekiran aşireti mensupları ve tarih sever okuyucuların gerçek tarihlerini rivayetlerin aksine, tarihi kaynaklara dayanan bilgilerden öğrenmeleri amacıyla uzun yıllar yaptığı araştırmalarla iki kitap halinde tasarladığını anlatan Bekirhan, "Yayınladığım kitap, Bekiran aşiretinin iki bin yıllık tarihinin başlangıçtan cumhuriyete kadar olan birinci bölümüdür. Bu kitapta, Bekiranlıların şeceresi, kökenleri, ilk yurtları, göçleri, savaşları, Müslüman oluşları ve tarihteki meşhur fertleri hakkındadır. İkinci kitapta ise Bekirilerin cumhuriyet döneminde yaşadıkları hadiseler, sosyoekonomik durumları, aşiretin yerleşim alanları ve fertleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verdim" dedi.

"AŞİRET MENSUPLARI 400 BİN CİVARINDA"

Kitabı; İslam, Türk, İran ve Şark tarihi ile tarihçilerinin eserlerini titizlikle incelenerek, ideolojik kaygılardan uzak, tarafsız bir gözle yazdığını da ifade eden Bekirhan, "İncelediğim ve faydalandığım kaynakların isimlerini kitapta ifade ettim. Osmanlı arşivlerine göre Anadolu'da 7 bin civarında kabile, boy, aşiret, oymak, cemaat ve benzeri oluşumlar bulunmaktadır. Türkiye'de ise günümüzde bu rakam üç bin civarındadır. Bekiran aşireti de bu aşiretlerden birisi olmakla beraber, en büyükleri ve en yaygın olanlarındandır. Bekiri aşireti mensuplarının başlıca yerleşim alanları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdir. Cumhuriyet döneminde Bekiranlıların bir bölümü değişik sebeplerle başta İstanbul, Adana, İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara olmak üzere batı bölgelerimizdeki illerimize yerleşmişlerdir. Tahminlere göre, günümüzde Bekiran aşireti mensuplarının mevcudu 400 bin civarındadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada