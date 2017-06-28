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türkiye'nin en değerli kulübü

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ KULÜBÜ

Brand Finance isimli değerlendirme kuruluşunun en değerli Türk markalarını sıraladığı çalışmada İstanbul'un üç büyük futbol kulübü de kendine yer buldu.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : Türkiye'nin En Değerli Kulübü(5/10)6


2016 yılında 95 milyon dolar olan değerini 123 milyon dolara yükseltmeyi başaran Fenerbahçe, ülkenin en değerli spor kulübü olurken, Türkiye'nin en değerli 37'inci şirketi olarak dikkat çekti. 116 milyon dolarlık değerini koruma başarısını gösteremeyen ve 103 milyon dolara gerileyen Galatasaray, 41'inci sırayı alırken, 63 milyon dolardan 85'e sıçrama yapan Beşiktaş 45'inci sırada kendine yer buldu. Bir yıl önceki sıralamada Galatasaray 38, Fenerbahçe 48, Beşiktaş ise 59. olmuştu.



 



 



kaynak:sabah

 








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