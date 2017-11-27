TÜRKİYE'NİN EN EĞİTİMLİ İLÇELERİ BELLİ OLDU: KADIKÖY, ÇANKAYA VE BEŞİKTAŞ
Pamukkale Üniversitesi, ilçelerde 25 yaş üzeri kişilerin kaç yıl eğitim aldığını araştırdı. Araştırmaya göre Kadıköy, Çankaya ve Beşiktaş en eğitimli ilçeler.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ve Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ile bir araştırma grubunca, 25 yaş üzerindeki kişilerin kaç yıl eğitim aldığını gösteren ortalama okullaşma yılı araştırması, ilk kez ilçeler düzeyinde gerçekleştirildi.
Çalışmaya göre, okullaşma yılının 8-9 (ortaokuldan mezun) olduğu ilçe sayısı 2009'da 7'yken, 2015'te 37'ye yükseldi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2009 yılında 669 ilçe 4-6 yılda (ilkokul düzeyinde) yoğunlaşırken, 2015 yılında 670 ilçe 5-7 yıl (ortaokul düzeyi) arasına yükseldi.
EN TAHSİLLİ İLÇELER KADIKÖY, ÇANKAYA VE BEŞİKTAŞ
2009'da ortalama tahsil süresi İstanbul Beşiktaş ve Ankara Çankaya'da 8.5, İstanbul Kadıköy'de 8.4 yıl olarak belirlenmişti. 2015 yılında ise Kadıköy ve Çankaya'da ortalama eğitim süresi 9.3 yıla, Beşiktaş'ta ise 9.1 yıla yükseldi. Bir başka ifadeyle, Türkiye'nin en tahsilli 3 ilçesinde yaşayan 25 yaş üzerindeki kişilerin 2009 yılında ortalama tahsil süresi lise 1 iken, 2015 yılında lise 2'den terk düzeyine çıktı.
EN KÖTÜ İLÇELER
En kötü ilçeler ise Bahçesaray (Van), Pervari (Siirt), Gerger (Adıyaman), Tekman (Erzurum) oldu. Bu ilçelerde 25 yaş üzeri nüfusun ortalama tahsil süresi 2009'da 1.8 yılken (ilkokul 2'den terk), 2015'te 3.3 yıla (ilkokul 4. sınıftan terk düzeyine) yükseldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, şimdiye kadar iller bazında belirlenen bu önemli eğitim göstergesinin ilk defa ilçeler bazında tespit edildiğine dikkat çekti. Sayan, araştırma sonuçlarının bugün TOBB-ETÜ'de düzenlenecek toplantıda ele alınacağını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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