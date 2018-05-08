TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 8. ŞEHRİNDE ALARM! 20 TON KİMYASAL BULUNDU
Türkiye'nin en kalabalık sekizinci şehri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal bir bölgede, etrafa döküldüğü tespit edilen 20 ton kimyasal madde bulundu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal bir bölgede etrafa döküldüğü tespit edilen 20 ton kimyasal madde bulundu. Maddeleri inceleyen jandarma, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.
TAŞLIK ALANDA 20 TON KİMYASAL ATIK BULUNDU
Nurdağı ilçesi kırsal Yukarı Olcak Mahallesi D-400 devlet karayolu Rüzgarlı virajına 35 metre yakınındaki taşlık bir alanda etrafa kimyasal madde döküldüğü tespit edildi. Korucuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD, Bilik ve Teknoloji Bakanlığına ait uzman ekipler, yaklaşık 20 ton olduğu belirlenen kimyasal atığın menşeini tespit etmek için çalışma başlattı.
YERLEŞİM BÖLGESİNDE KORKUYA NEDEN OLDU
Çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik ve korku yaşanması nedeniyle camilerden anons yapılarak, kimyasal atığın bulunduğu Amanos Dağları eteği tarafına giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
NUMUNELERDEN ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR
Öte yandan, atıkların zehirli ya da radyasyonlu olması ihtimalinin de incelendiği, alınan numunelerden çıkacak sonucun beklendiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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