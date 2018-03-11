Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı
Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Duyurdu
İstanbul'da Sis Yeniden Bastırdı! Tüm Seferler İptal
Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışması: Soyadımı Duydu, Hediye Gönderecek
İş Arkadaşıyla Kavga Etti, Tazminatsız Kovuldu
Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu
Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı
Dünyanın Konuştuğu Rus Ajanın Bakkalı Türk Çıktı: Baba-Kız Gibiydik
Bebeği Tekmeyle Öldürülen Annenin Dramı Yürek Yaktı: 3 Bebeği De Ölmüş
Ypg, Zorla Silah Altına Almak İsteyince Halk Ayaklandı!
Teröristlerin Kabusu Oldu! 'eşek Arısı' Buluyor, Meti Timi İmha Ediyor
Cenk Tosun'dan İlginç Detay: İyi Ki Hava Nemliydi
Vatandaşa Büyük Kolaylık! Tüm İller E-Belediye'ye Geçecek
Aziz Yıldırım'dan Bomba Sözler: Şike Yapmadığımız İçin Kaybettik
E-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı! İşte En Faydalı 11 Hizmet
23 Nisan'da Başkanın Makam Koltuğuna Oturan Öğrenci, İntihar Etti!
Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
İlaçta Yerli Hamle! 6,1 Milyar Lira Kasada Kalacak
Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Taç Hırsızı Olay Yerinde Görüldü
Savunma Hatlarının Tamamı Çöktü! Eller Tetikte Emir Bekleniyor

Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim, feci kazada öldü!

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DAVALARINA BAKAN EMEKLİ HAKİM, FECİ KAZADA ÖLDÜ!

Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Karadeniz, Türkiye'nin en önemli davalarına bakmıştı.

Tarih : 11 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Türkiye'nin En Önemli Davalarına Bakan Emekli Hakim, Feci Kazada Öldü!(6/10)2

Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74) Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Kaza, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa Boztepe (25) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır yaralanırken sürücü Mustafa Boztepe de yaralandı.

EMEKLİ HAKİM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz Alanya'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Karadeniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Mustafa Boztepe'de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.

MEHMET ORHAN KARADENİZ'İN BAKTIĞI DAVALAR

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana dava, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine saldırı devalarına bakmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  En  Önemli  Davalarına  Bakan  Emekli  Hakim  Feci  Kazada  Öldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER