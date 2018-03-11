TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DAVALARINA BAKAN EMEKLİ HAKİM, FECİ KAZADA ÖLDÜ!
Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Karadeniz, Türkiye'nin en önemli davalarına bakmıştı.
Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74) Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET ÇARPTI
Kaza, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa Boztepe (25) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır yaralanırken sürücü Mustafa Boztepe de yaralandı.
EMEKLİ HAKİM HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz Alanya'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Karadeniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Mustafa Boztepe'de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.
MEHMET ORHAN KARADENİZ'İN BAKTIĞI DAVALAR
2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana dava, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine saldırı devalarına bakmıştı.
Kaynak: haberinburada
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