Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
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Türkiye'nin en önemli meydanına yapılan camide son durum!

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MEYDANINA YAPILAN CAMİDE SON DURUM!

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii'nin kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Tarih : 10 Mart 2018, 13:40
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Taksim Meydanı'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

KUBBESİ YAPILIYOR

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak.

ALTINDA 4 KAT OTOPARK OLACAK

Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi.

2018 YILI İÇİNDE İBADETE AÇILACAK

Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planlanan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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