Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

türkiye'nin en pahalı stoperi

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI STOPERİ

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Brezilyalı Maicon, Süper Lig'de rekoru kırdı...

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:26
Puan Ver : Türkiye'nin En Pahalı Stoperi(5/10)5


 G.Saray'ın Sao Paulo'dan 7 milyon Euro bonservis ve maksimum 1 milyon Euro başarı bonusları ile aldığı Maicon, bonusların ödenmesi durumunda Türkiye'nin en pahalı stoperi olacak. 4 yıllık sözleşme süresince yılda 2,2 milyon Euro kazanacak olan Maicon için Cimbom, 2018-19 ve 2021-22 sezonları arasında Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı her bir dönem için 250 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı her bir dönem için ise 250 bin Euro Sao Paulo'ya ödeme yapılacak. Ayrıca oyuncunun 25. resmi maçı sonrası 250 bin Euro, 50. resmi maç sonrası ise 250 bin Euro daha Brezilyalı kulübün kasasına girecek. Daha önce rekor 7.6 milyon Euro ile F.Bahçeli Kjaer'in eliydeydi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türkiye  Nin  En  Pahalı  Stoperi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER