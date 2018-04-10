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Türkiye'nin En Uzun 3. Tüneli Olacak! Işığa 500 Metre Kaldı
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Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak! Işığa 500 metre kaldı

TÜRKİYE'NİN EN UZUN 3. TÜNELİ OLACAK! IŞIĞA 500 METRE KALDI

Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun'daki Eğribel Tüneli'nde kazı işlemlerinin bitmesine toplam 500 metre kaldı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Türkiye'nin En Uzun 3. Tüneli Olacak! Işığa 500 Metre Kaldı(8/10)4

Kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan ve Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ndeki tünelin yapım çalışmaları sürüyor.

SON 500 METRE KALDI

Yapımı süren Rize- Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli, yine yapımı süren Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun- Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Tüneli'nde kazı işlemlerinin bitmesine çift tüpte toplam 500 metre kaldı.

TÜNELİN ÇIKIŞINDA KARASAL İKLİM KARŞILAYACAK

Karadeniz ikliminden karasal iklime geçişin buluşma noktasında yer alan tünel hizmete girdiğinde Giresun istikametinden giriş yapan araç Şebinkarahisar topraklarına girdiğinde karasal iklim karşılayacak.

MESAFEYİ 45 DAKİKA AZALTACAK

Yeşilden bir anda bozkıra girişin noktası olan tünel ayrıca Giresun'un iç kesiminde bulunan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerine mesafeyi 45 dakika azaltacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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