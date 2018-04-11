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Türkiye'nin En Uzun Tüneli Ovit'te Geçişlere Ara Verilecek
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Türkiye'nin En Uzun Tüneli Ovit'te Geçişlere Ara Verilecek

TÜRKİYE'NİN EN UZUN TÜNELİ OVİT'TE GEÇİŞLERE ARA VERİLECEK

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli'nde inşaatın tamamlanması için geçişlere ara verilecek.

Tarih : 11 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Türkiye'nin En Uzun Tüneli Ovit'te Geçişlere Ara Verilecek(6/10)2

2012 yılında temeli atılan dünyanın 3. en uzun çift tüplü Ovit Tüneli Kasım ayında tek tüpten trafiğe açılmıştı. Kış aylarında kontrollü olarak trafiğe açık tutulan tünelde Nisan ayı sonu itibariyle çalışma yapılacağı gerekçesiyle trafik geçişi durdurularak, tünelden önce kullanılan eski yoldan ulaşım sağlanacak.

GEÇİŞLER ESKİ YOLDAN SAĞLANACAK

Rize-Erzurum kara yolu üzerinde 2 bin 640 metre rakımlı Ovit Dağını 12 ay açık tutmak amacıyla yapılan dünyanın 3. en uzun çift tüplü tünelinde, Kasım ayından bu yana trafik tek tüpten kontrollü olarak açıldı. Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş Ovit Tüneli şantiyesinde yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının özel projesi olan Ovit Tünelimiz bugün dünyadaki 3.çift tüplü tüneldir. Daha önce ışık göründü dediğimiz törende delme işlemimiz gerçekleşmişti. Her kış mevsiminde kapanan karayolu tünel sayesinde ilk kez bu kış açık kaldı. Çalışmalar devam ettiği için tek tüpte kontrollü geçiş yapılan tünelimizde Nisan ayının sonunda çalışma yapacağımız için trafik geçişini durduracağız. Kara yolundan araç geçişi eski yoldan sağlanacaktır" dedi.

"TEMMUZ'DA YENİDEN HİZMETE AÇILACAK"

Eski yoldan geçişin aksamadan devam edeceğini dile getiren Bayramçavuş, "2 bin 640 metre rakımlı Ovit zirvesinde kar mücadelesi başlattık. Eski kara yolunu en kısa zamanda trafiğe açarak ulaşım sağlayacağız. Tünel içinde çalışmalarımızı hızlandıracağız. Aydınlatma, havalandırma, haberleşme konusunda bütün eksikleri tamamlayarak Temmuz ayında tamamen hizmete girecek şekilde tüneli yeniden açacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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