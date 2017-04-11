

Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı toplam 20 kilometre boyunca devam ediyor. 16 istasyonun yer aldığı Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı, 2 bin 750 metre tünelden oluşuyor. 126 vagonun hizmet verdiği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışmalarını sürdürüyor.







Hattın tamamlanmasıyla Anadolu yakasının ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak. Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine sahip metro, sürücüsüz hizmet verecek ve vatandaşların güvenliği için "peron kapı" sistemini kullanacak.











kaynak:habertürk