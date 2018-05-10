Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl Şükrü Mert Ersoy'u (23) hesabındaki sanal para bitcoini almak için boğarak öldürdükleri suçlamasıyla 5 sanığın yargılandığı dava başladı. Şükrü Mert Ersoy'un babası Turgut Ersoy, olayın planlanarak yapıldığını savundu. Avukatı Onur Bilge Özdemir de olayın Türkiye'de bitcoin ile alakalı ilk cinayet olduğunu söyledi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Şükrü Mert Ersoy, otomobilinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şükrü Mert Ersoy'u öldürdüğü suçlamasıyla Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydi Salacak ve Mehmet Yeşilkaya'yı Serik ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda yakaladı. Serik sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; şüphelilerden Moray Akça'nın bir süredir Şükrü Mert Ersoy'un sanal para olan bitcoin işiyle uğraştığını ve hesabında bitcoin olduğunu bildiği, Kadriye Mahallesi'nde diğer şüphelilerle birlikte plan yaptıkları, Ersoy'u bitcoin işini öğrenmek amacıyla Kadriye'ye çağırdıkları, geldikten sonra da tenha bir yere götürüp Fırat Burun, Mehmet Yeşilkaya ve Sergen Yasak'ın darp ettiği, Yeşilkaya'nın Ersoy'u kolunun altına alarak boğazını sıkıp hareketsiz bıraktığı anlatıldı.

50 LİRASINI ALIP ESRAR İÇMİŞLER

İddianamede, Şükrü Mert Ersoy'un etkisiz hale getirilmesinin ardından şüphelilerin cep telefonunun kilidini açmaya çalıştıkları ancak başaramadıkları, bunun üzerine bilgisayardan bitcoin sistemine girmeye çalıştıkları ancak başarısız olunca bıraktıkları aktarıldı. Şükrü Mert Ersoy'u otomobilin arka koltuğuna bindiren şüphelilerin olay yerinden ayrıldıkları, bu sırada Fırat Burun'un şüphelinin cebinden 50 lirasını alarak olay yerinden ayrıldıkları ve bu parayla esrar alıp içtikleri belirtildi.

DAVA BAŞLIYOR

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydi Salacak ve Mehmet Yeşilkaya; öldürülen Şükrü Mert Ersoy'un anne ve babası Sevgi Çınar ve Turgut Ersoy ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı sanıklara haklarındaki suçu anlattı.

"BAYILDIĞINI ZANNETTİK"

Tutuklu sanık Mehmet Yeşilkaya, sanıklardan Moray Akça'nın kendisine bitcoin işi yaptığını, Şükrü Mert Ersoy'un da bu işi yaptığını, hatta Ersoy'un hesabında yüklü miktarda para olduğunu anlattığını söyledi. Olay günü diğer şüphelilerle birlikte Kadriye'de buluştuklarını aktaran Yeşilkaya, Fırat Burun'un Şükrü Mert Ersoy'u 'bitcoin işini öğrenmek' amacıyla yanlarına çağırdığını belirtti. Kadriye'ye gelen Şükrü Mert Ersoy'u tenha bir yere götürdüklerini kaydeden Yeşilkaya, "Kendisine Moray'ın alacağı parayı söyledik. Şükrü bize, 'Ben bu parayı vermem, gelsin kendi alsın' dedi. Aramızda itiş kakış yaşandı. Ben sol çenesine bir yumruk vurdum. Arbede yaşandı. Bu arbede sırasında Fırat ve Sergen de kavgaya karıştı. Kolumun altına Şükrü'nün boynunu tutup sıkıştırmıştım. 5- 10 saniye bu şekilde tutup, direncini kırmak ve yere yatırmak istemiştim. Bu esnada Şükrü'nün soluğu kesilir gibi oldu, halsizleşti. Biz bayıldığını zannettik. Bu sırada Moray geldi. Cep telefonunu ve bilgisayarını açmaya çalıştı. Arada kontrol ettiğimizde nefes alıp verdiğini görüyorduk. Kimse öleceğini zannetmiyordu" dedi.

'ERKEK MİSİNİZ SİZ, YALAN ATMAYIN'

Sanık Mehmet Yeşilkaya'nın ifadesi sırasında öldürülen Şükrü Mert Ersoy'un babası Turgut Ersoy'la birlikte bazı izleyicilerin, "Erkek misiniz siz, yalan atmayın" diye bağırması üzerine mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Kaynak: haberinburada