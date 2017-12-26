1993 yılında Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak faaliyete başlayan İçerenköy CarrefourSA ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda "Satılıyor" iddiaları ile gündeme gelmesi üzerine CEFIC Türkiye tarafından satış iddiaları yalanlanan İçerenköy Alışveriş Merkezi'nin City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınmasına onay verildiği bildirildi.

YALANLANMIŞTI

127 dönüm alan üzerinde bulunan İçerenköy Carrefour AVM'nin arazisi İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olarak biliniyor. AVM ile ilgili son zamanlarda 269 milyon Euro'ya Gülaylar Group'a satılacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddia sonrası CEFIC Yönetimi iddiaları "CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi'nin satışı ile ilgili görüşmeler, alışveriş merkezi maliki sıfatıyla AERIUM BAINBRIDGE ve yönetim şirketi sıfatıyla CEFIC tarafından bir süredir anılan firmayla yürütülmektedir. CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi halihazırda tamamen AERIUM BAINBRIDGE'in mülküdür." sözleri ile yalanlamıştı.

REKABET KURULU DEVRİNE ONAY VERDİ

Ancak bugün Rekabet Kurulu'ndan gelen 'onay kararı' satış haberlerini doğruladı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada Bainbridge Holding AŞ adına kayıtlı İçerenköy Alışveriş Merkezi ve üzerinde bulunduğu taşınmazın City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.

GÜLAYLAR'IN OLDU

City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ.'nin City's ve Meydan AVM'nin sahibi Gülaylar Group olarak biliniyor. Kuyumculuk, turizm, gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Gülaylar Group, son dönemde AVM ve gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

'269 MİLYON EURO' İDDİASI

Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği ve kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde olan 127 dönüm alan üzerine kurulu İçerenköy Alışveriş Merkezi'ne 269 milyon Euro fiyat teklifi verildiği iddia edilmişti.

Kaynak: haberinburada