Uluslararası gemi takip sisteminden edinilen bilgiye, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkan geminin 31 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşması öngörülüyor. Türkiye, sismik çalışmaları halen kendi petrol ve gaz arama gemileriyle yürütürken, TPAO tarafından kullanılacak söz konusu gemi, ülkenin ilk aktif sondaj gemisi olacak. Sondaj gemisinin Akdeniz'deki çalışmalarına önümüzdeki yılın başında başlaması hedefleniyor.

"KİMSE AKDENİZ'İ BABASININ DENİZİ SANMASIN"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılan ve bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz'de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek. Türkiye daha sondajı yapmadan, 'Türkler gaz buldu' yaygarası koparılmaya çalışıldı. Siyaseten bu manipülatif haberlerin arkasında neler olduğunu biliyoruz. İnşallah biz adımları rasyonel ve bilimsellik içinde atarsak, o gün gelecek. Kimse Akdeniz'i kendi babasının denizi, kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı kendi münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek Deepsea Metro-2 gemisiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

2011'DE HİZMETE GİRDİ

Güney Kore yapımı olan Deepsea Metro-2 sondaj gemisi 2011'de hizmete girdi. Yaklaşık 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip bulunuyor.

Kaynak: haberinburada