Maliye Bakanı Naci Ağbal, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Bugün piyasaların Moody's'in raporuna karşı verdiği tepki sıfırdır." dedi.

"MOODY'S'İN KENDİSİ SIFIR ALMIŞTIR"

Türkiye ekonomisinin sağlan ve güçlü bir temeli olduğunu söyleyen Ağbal, "Moody's'in raporunun kendisi sıfır almıştır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme hikayesini devam ettiriyor." dedi.

Kaynak: haberinburada