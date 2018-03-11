TÜRKİYE'NİN OPERASYON SİNYALİ SONRASI MUSUL, PKK'YA 10 GÜN SÜRE VERDİ!
Türkiye'nin ortak operasyon sinyali sonrası Musul İl Meclisi, Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK'ya bölgeden çekilmesi için 10 gün süre tanıdı.
İl Meclisi Başkanı Beşir Kiki yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti ve Musul İl Meclisi'nin ortak toplantısı sonucu, Sincar ilçesindeki kamu binalarını elinde tutan PKK'nın ilçeyi terk etmesi için 10 günlük süre tanıdıklarını ifade etti.
"İL MECLİSİ'NİN BU KONUDAKİ TAVRI AÇIK VE NETTİR"
PKK'nın, Sincar'da konuşlanması veya orada varlık göstermesinin mümkün olmadığını dile getiren Kiki, "İl Meclisi'nin bu konudaki tavrı açık ve nettir. PKK'nın ilçeden çıkması gerekiyor. Bunun için de işbaşındayız ve tüm girişimlerde bulunuyoruz." dedi.
Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle, Sincar'daki idari yetkililerin görevlerini yapamadığını hatırlatan Kiki, 10 gün içerisinde söz konusu yetkililerin bölgelerine dönmeyi amaçladığını kaydetti.
PEŞMERGE, BÖLGEDEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane eden PKK, bölgede varlık göstermeye ve yayılımcı bir politika izlemeye başlamıştı.
Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği askeri operasyon sonucu PKK'nın yanı sıra Peşmerge'nin yer aldığı Sincar, Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmişti. Bu operasyon sonrası Sincar ilçesi ve çevresinde hakimiyet gösteren Peşmerge güçleri, bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı.
Sincar ilçesinde hali hazırda, Irak ordusu, Haşdi Şabi, federal polis güçlerinin yanı sıra PKK'ya bağlı militanlar var.
TÜRKİYE'DEN ORTAK OPERASYON MESAJI
PKK'ya ortak operasyon konusunda Irak Başbakanı Haydar İbadi ile görüşüldüğünü Perşembe günü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" demişti.
Kaynak: haberinburada
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