TÜRKİYE'NİN SÜRÜCÜSÜZ İLK METRO HATTI CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
Yarın hizmete girecek Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Üsküdar-Ümraniye etabının detayları belli oldu. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu günde 700 bin yolcu taşıyacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılması beklenen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Üsküdar-Ümraniye etabının detayları belli oldu.
9 İSTASYON HİZMETE GİRECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Üsküdar Meydanı'nda açılışı gerçekleşecek Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olarak tasarlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın 20 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşacağı belirtildi. İlk etabı açılacak 10,5 kilometrelik hat üzerinde, 9 istasyon yer alıyor. İstasyonlar arasında; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler durakları bulunuyor.
GÜNDE 700 BİN YOLCU TAŞINACAK
İBB'nin açıklamasında, Üsküdar-Ümraniye metro hattının günde 700 bin yolcu taşıyacağı belirtildi. Kalan 7 istasyonun ise 2018'in haziran ayında açılması planlandı. Metro hattı ile birlikte, Üsküdar istasyonundan Marmaray'a ve diğer metro hatlarına aktarma yapılmasını sağlayacak. Metro hattı, Altunizade istasyonunda ise metrobüs ile entegre olacak.
ATATÜRK HAVALİMANI-SANCAKTEPE ARASI 71 DAKİKAYA DÜŞECEK
Metro hattı ile Sancaktepe'den Üsküdar 27, Ümraniye 15,5, Kartal 62, Yenikapı 39, Taksim 47, Hacıosman 71, Atatürk Havalimanı 71 ve Olimpiyat Stadı ise 81 dakika sürecek.
CHP'LİLERDEN İBB MECLİSİ'NDE TOPBAŞ SORUSU
Bu arada, İBB Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının bugünkü oturumunda, CHP'li meclis üyesi Hakkı Sağlam, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın zamanında bitirilmediğini söyledi. Sağlam, "Ağustos 2015'te açılacağı ifade edilen metro hattı, 28 ay süre geçmesine rağmen açılmadı. 112 milyon avro tutarında ihale bedeli artışı ve borçlanmaya gidilmesi söz konusu. Bunun gerekçesi nedir? Kadir Topbaş'ın kişisel bir kusuru var mıdır?" diye sordu.
"TEST SÜRÜŞLERİ UZUN ZAMANDIR DEVAM EDİYOR"
CHP'lilere cevap veren AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın ise "Bu İstanbul için çok önemli bir metro hattı. Metro sürücüsüzdür ve yer altındadır. Test sürüşleri bile uzun zamandır devam ediyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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