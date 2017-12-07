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Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
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Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu

TÜRKİYE'NİN TATİL CENNETİNDE 3 KİLOLUK ET MANTARI BULUNDU

Bodrum'da evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnce'nin bulduğu 3 kiloluk et mantarını görenler şaşıp kalıyor.

Tarih : 07 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu(6/10)2

Bodrum'da kaptanlık yapan evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnce'nin (32) Gümüşlük Mahallesi Değirmenler Mevkiinde bulduğu yaklaşık 3 kiloluk mantarı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yağmurlarla birlikte çıntar ve mantar mevsiminin başladığını belirten İnce, yine mantar toplamak için Değirmenler mevkiine gittiğinde, bir ağacın altında dev mantarı görünce çok şaşırdığını söyledi.

"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

İlk kez bu kadar büyük bir mantarla karşılaştığını belirten İnce, "Yöremizde mantar mevsimi başladı. Toplanacak mantarları iyi biliriz. Bulduğum mantarın köküne baktığımda tek bir kökten oluştuğunu gördüm, çok şaşırdım. Çünkü et mantarları genellikle 50-150 gram arasında değişir, yani küçüktür. Bu mantar ise yaklaşık 3 kilo ağırlığında. İlk kez bu kadar büyük bir mantarı bölgemizde gördüm, görenler de çok şaşırdı" dedi.

İşte görenleri şaşırtan o mantar;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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