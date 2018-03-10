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Türkiye'nin tatil cennetinde, seçim sandıkları Putin için kuruldu

TÜRKİYE'NİN TATİL CENNETİNDE, SEÇİM SANDIKLARI PUTİN İÇİN KURULDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullandı. Daha önce oy kullanmak için Antalya'ya gitmek zorunda kalan Ruslar bu sene ilk kez ilçede oy kullandı.

Tarih : 10 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Türkiye'nin Tatil Cennetinde, Seçim Sandıkları Putin İçin Kuruldu(6/10)2

Rusya'da 18 Mart Pazar günü yapılacak Devlet Başkanlığı seçimiyle ilgili Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Nikah Salonu'nda oy sandığı kuruldu. Oy sandığının başında Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu İvan Stepanov geçti. Daha önce oy kullanmak için Antalya'ya gitmek zorunda kalan Rus vatandaşları, bu sene ilk kez ilçede oy kullanabildi.

"TAHMİNİ OLARAK 100 KİŞİ BEKLİYORUZ"

Konsolos İvan Stepanov, Kemer'de erken oy kullanma yerini açtık. Kemer tarihinde bir ilktir. Daha önce genellikle Antalya'da, başkonsolosluk binasında sandık kuruyorduk. Alanya'da da erken oy kullanma yerini açtık. Bu sene Devlet Başkanlığı seçimine 8 aday katılıyor. Sanırım oy kullanacak olan vatandaşımız için zor bir seçim olacak. Burada yaşayan insanların buraya geleceğini ve tercih ettikleri adaylara oylarını vereceğini umuyoruz. Tahmini olarak 100 kişi bekliyoruz. Daha fazla katılım olursa çok mutlu oluruz dedi.

"BU SENE 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Rusya'da Kemer'in belirli bir şöhreti olduğunu da aktaran Stepanov, "Rus tatilciler daima Kemer'i tercih ediyor. Konsolosluk olarak da bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Bu sene gerçekten rekor kırabilecek sayıda Rus turist bekliyoruz. Geçen yıl Türkiye'ye 4 milyon 700 bin Rus tatilci gelmişti. Bu sayının 3 milyon 700 bini Antalya'da tatil yapan turistlerdir. Bu sene 5 milyon turist bekliyoruz. Çalışacağız." diye konuştu.

Kemer'deki Ruslar böyle oy kullandı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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