

Vatandaşların huzur ve güvenliği için yıl boyunca bölücü (PKK/KCK), sol (DHKP/C, TKP/ML, MLKP gibi) ve dini istismar eden (DEAŞ, El Nusra, El Kaide) terör örgütleriyle aynı anda kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri teröristlere nefes aldırmadı.







AA muhabirinin polis ve jandarma yetkililerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 31 bin 234'ü jandarma, 6 bin 76'sı polis ekiplerince toplam 37 bin 310 terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda polis tarafından 19 bin 591 terörist, jandarma birimleri tarafından ise bin 45 terörist ölü, yaralı, sağ yakalandı ve teslim oldu.







Yakalanan veya etkisiz hale getirilen teröristlerden 16 bin 753'ü bölücü, 947'si sol, 2 bin 936'sı ise dini istismar eden terör örgütlerinin üyeleri olarak kayıtlara geçti.







Bölücü teröristlerin 15 bin 831'i polis, 922'si jandarma, sol örgüt üyesi teröristlerin 920'si polis, 27'si jandarma, dini istismar eden örgütlere üye teröristlerin ise 2 bin 840'ı polis, 96'sı jandarma ekiplerince etkisiz hale getirildi.



Yaklaşık 290 bin kilogram patlayıcı madde ele geçirildi







Operasyonlarda 209'u polis, 108'i jandarma tarafından toplam 317 ağır silah, bin 299'u polis, 836'sı jandarma tarafından toplam 2 bin 135 uzun namlulu silah, 493'ü polis, 337'si jandarma tarafından toplam 830 tabanca, bin 77'si polis 510'u jandarma tarafından toplam bin 587 av tüfeği, 588'i polis, bin 562'si jandarma tarafından toplam 2 bin 150 el bombası ele geçirildi.







Polis tarafından 501 kilogram, jandarma tarafından ise 289 bin 335 kilogram olmak üzere toplam 289 bin 836 kilogram patlayıcı madde, 309 bin 666'sı polis, 331 bin 951'i jandarma ekiplerince de 641 bin 617 adet değişik çaplarda mermi elde edildi.



492 terör saldırısı engellendi







2016 yılında jandarma birimlerince, önleyici terör faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar sonucunda 20'si bombalı araç, 472'si ise el yapımı patlayıcı ile yapılmak istenen 492 terör saldırısı engellendi.







Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise gözaltına alınan teröristlerden mahkemeye sevk edilen 6 bin 394'ü tutuklandı.







kaynak:AA