Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri 2017 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

4,4 MİLYAR DOLAR KİŞİSEL HARCAMALAR

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 442 milyon 643 bin dolarını kişisel harcamalar, 970 milyon 405 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 845 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 18,3 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,3 artarak 8 milyon 863 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 86,6'sını 7 milyon 675 bin 32 kişi ile yabancılar, yüzde 13,4'ünü ise 1 milyon 188 bin 359 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 8,2 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 386 milyon 362 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 125 milyon 951 bin dolarını kişisel, 260 milyon 411 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 artarak 2 milyon 294 bin 588 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 604 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada