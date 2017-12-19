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Türkiye'nin Turizmde 2018 Hedefi 35 Milyon Turist
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Türkiye'nin Turizmde 2018 Hedefi 35 Milyon Turist

TÜRKİYE'NİN TURİZMDE 2018 HEDEFİ 35 MİLYON TURİST

Türkiye, 2017'yi 31 milyon turist ziyaretiyle tamamlamayı öngörürken gelecek yıl için ise 35 milyon turist hedefliyor.

Tarih : 19 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Türkiye'nin Turizmde 2018 Hedefi 35 Milyon Turist(5/10)1

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılını 31.4 milyon turist ve 26 milyar dolar civarı turizm geliriyle tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Kurtulmuş, 2018 hedeflerine ilişkin, "Önümüzdeki yıl en az 35 milyon turist hedefliyoruz. Daha üstü de mümkün" diye konuştu.

"TEŞVİKLERİ 12 AYA YAYACAĞIZ"

Turizm teşviklerini 12 aya yayacaklarını da dile getiren Kurtulmuş, "Çin, Hindistan ve Endonezya'nın kapılarını çalacak, onları Türkiye'ye davet edeceğiz. Turizm yelpazesini genişleteceğiz" dedi.

TURİZMDE RUSYA ETKİSİ

Güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, 2014 ve 2015'te 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti. Türkiye ekonomisi, Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016'da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybetmişti.

Rusya ile ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte sektörde hızlı bir toparlanma yaşanıyor. Rus ziyaretçi sayısındaki artış, turizmdeki toparlanmanın en büyük belirleyicisi konumunda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017'nin 10 ayında yüzde 495 artışla 4.57 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı döneminde Türkiye'yi yaklaşık 767 bin Rus ziyaret etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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