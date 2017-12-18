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Türkiye'nin yeni güzeli CV'siyle Helal olsun dedirtti

TÜRKİYE'NİN YENİ GÜZELİ CV'SİYLE HELAL OLSUN DEDİRTTİ

Best Model of the Turkey yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar, güzel olduğu kadar CV'siyle de "Helal olsun" dedirtti.

Tarih : 18 Aralık 2017, 00:00
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'Best Model of the Turkey' yarışmasında tüm jüriden tam puan alarak birinci seçilen 18 yaşındaki Aslıhan Karalar, verdiği röportajda kendisini anlattı.

MÜHENDİS OLMAK İSTİYORMUŞ

Güzelliği kadar eğitimiyle de kendine hayran bırakan Aslıhan, iki buçuk yaşındayken İngilizce, ortaokulda da Fransızca öğrenmiş. Aslıhan, "Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudum. Annemle babam ODTÜ Elektrik-Elektronik mezunu. Ben de daha lisede mühendis olmayı kafaya koydum. Şimdi Londra King's College'a kabul edildim. Dünya sıralamasında bir üniversite. " dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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