İçişleri Bakanlığından, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 591 göçmenin, Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek "charter" seferleriyle sınır dışı edilecekleri bildirildi.

İRAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'daki terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük çoğunluğu "genç erkekler"den oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin, İran üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine yoğun şekilde göç ettikleri belirtildi.

"CHARTER SEFERLE SINIR DIŞI EDİLECEKLER"

Konuyla ilgili Bakanlık'tan şu açıklama yapıldı:

"Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, öncelikle çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanmıştır. Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591'i bugün ve yarın Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek charter seferleriyle sınır dışı edilecektir.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ HIZLANARAK DEVAM EDECEK

Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir.

Kaynak: haberinburada