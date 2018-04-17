Türkiye'ye Akın Etmişlerdi, 3 Günde 778'i Gönderildi
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Türkiye'ye akın etmişlerdi, 3 günde 778'i gönderildi

TÜRKİYE'YE AKIN ETMİŞLERDİ, 3 GÜNDE 778'İ GÖNDERİLDİ

Akın akın Türkiye gelen Afgan göçmenlerden 778'i son 3 güniçersinde Kabil'e yapılan "charter" seferleriyle sınır dışı edildi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Türkiye'ye Akın Etmişlerdi, 3 Günde 778'i Gönderildi(7/10)3

Erzurum'da, son 3 gün içinde Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 778 göçmen, Kabil'e yapılan "charter" seferleriyle sınır dışı edildi.

324 AFGAN GÖÇMENİN İŞLEMİ TAMAMLANDI

Yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 324 Afganistan uyruklunun işlemleri tamamlandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri ve kolluk kuvvetleri eşliğinde otobüslerle Erzurum Havaalanı'na getirilen göçmenlerin, burada üst ve valiz aramaları gerçekleştirildi.

CHARTER SEFERLERİYLE SINIR DIŞI EDİLDİLER

Göçmenler ardından Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen "charter" seferleriyle ülkelerine gönderildi.

Afganistan uyruklu 454 göçmenin de Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından geçen cumartesi ve pazar günü sınır dışı edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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