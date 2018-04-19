'TÜRKİYE'YE ALIŞAMADIM' DEYİP AYRILAN FUTBOLCU, DEĞERİNİ 10'A KATLADI
"Türkiye'ye alışamadım" diyerek Konyaspor'dan 1 milyon euroya ayrılarak İngiltere'ye giden Barry Douglas'ın değeri 10 milyon euroya ulaştı.
Aykut Kocaman'ın, çok düşük bedelle Konyaspor'a kazandırdığı Barry Douglas, İngiltere'de harikalar yaratırken, bir yandan da değerini katlıyor.
2015-2016 sezonunun devre arasında Aykut Kocaman'ın 200 bin euroya Konyaspor'a transfer ettirdiği Barry Douglas 2017 sezon sonunda 1 milyon euroya İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'e transfer oldu.
ŞİMDİ DEĞERİ 10 MİLYON EURO
İskoç futbolcu, Championship'te mücadele eden takımına, 4 gol 14 asistlik katkıile Premier Lige çıkmasına direkt katkı yaparak değerini 10'a katladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 10 milyon euroya ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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