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'türkiye'ye Alışamadım' Deyip Ayrılan Futbolcu, Değerini 10'a Katladı
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'Türkiye'ye alışamadım' deyip ayrılan futbolcu, değerini 10'a katladı

'TÜRKİYE'YE ALIŞAMADIM' DEYİP AYRILAN FUTBOLCU, DEĞERİNİ 10'A KATLADI

"Türkiye'ye alışamadım" diyerek Konyaspor'dan 1 milyon euroya ayrılarak İngiltere'ye giden Barry Douglas'ın değeri 10 milyon euroya ulaştı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 09:20
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Aykut Kocaman'ın, çok düşük bedelle Konyaspor'a kazandırdığı Barry Douglas, İngiltere'de harikalar yaratırken, bir yandan da değerini katlıyor.

2015-2016 sezonunun devre arasında Aykut Kocaman'ın 200 bin euroya Konyaspor'a transfer ettirdiği Barry Douglas 2017 sezon sonunda 1 milyon euroya İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'e transfer oldu.

ŞİMDİ DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İskoç futbolcu, Championship'te mücadele eden takımına, 4 gol 14 asistlik katkıile Premier Lige çıkmasına direkt katkı yaparak değerini 10'a katladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 10 milyon euroya ulaştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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