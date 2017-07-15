Akşam İşyerinin Önünde Bıraktığı Aracını Sabah Sulama Kanalından Aldı
Bodrum'da Görülen "Uzaylı Peri" Maket Çıktı
Kahramankazan'daki Direniş Yanık Buğdaylar Adıyla Belgesel Oldu
100 Metreden Uçtu, Tanınmaz Hale Gelen Cesedi 3 Saatte Çıkarıldı
Chp'lilerden Meclis Başkanı'na "15 Temmuz Albümünde Neden Biz Yokuz?'' Sitemi
Fatih Terim Damatlarıyla Alaçatı'da Kavgaya Karıştı
Türkiye'ye Dönen Eski Gs'li Keita'nın Yeni Takımı "Yok Artık" Dedirtti
Teröristlerin Tuzakladığı Mayın Yine Yürek Yaktı! 18 Yaşındaki Genç Öldü
Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Erdoğan, 15 Temmuz'u Guardian'a Yazdı: Ya Teröristlerle Olun Ya Da Türk Halkıyla
Tbmm'de 15 Temmuz Özel Oturumu! Erdoğan Meclis'e Geldi
Volkan'a Bir Kapı Daha Kapandı: İstemiyoruz
Darbe Girişiminin Küçük Tanığının Anlattıkları Kısa Film Oldu
Pkk Vahşeti! Baba Ve Oğlunu Kaçırıp Öldürdüler
Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Fetö'cülere: Gün Yüzü Göremeyecekler
Son Khk'da Dikkat Çeken Detay: Cezaevlerinde Fetö Temizliği
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatıldı
Bursa'da Nefes Kesen Fuhuş Operasyonu! "Benim Torunlarım Var" Diye Yalvardılar
Reina Katliamının Emrini 'istişhad Ketibesi' Vermiş
İlk Kez Göreceğiniz Görüntüler: Hayatta Kalmaya Çalışırken...

Türkiye'ye dönen eski GS'li Keita'nın yeni takımı

TÜRKİYE'YE DÖNEN ESKİ GS'Lİ KEİTA'NIN YENİ TAKIMI "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele eden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem G.Saray'da forma giyen Abdul Kader Keita'yı transfer etti.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Türkiye'ye Dönen Eski Gs'li Keita'nın Yeni Takımı "Yok Artık" Dedirtti(5/10)1

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça yoğun bir şekilde devam ederken, bir bomba haber de Bölgesel Amatör Lig'den geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele eden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Abdul Kader Keita'yı renklerine kattı.

SALI GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK

35 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun vize işlemlerinin tamamlandığı ve salı günü imza için Türkiye'de olacağı ifade edildi.

2009-2010 sezonunda Lyon'dan Galatasray'a transfer olan Keita, 27 lig karşılaşmasında görev almış 5 de gol kaydetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Ye  Dönen  Eski  Gs  Li  Keita  Nın  Yeni  Takımı  "Yok  
Artık"  Dedirtti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER