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türkiye'ye ekonomik destek zora girdi

TÜRKİYE'YE EKONOMİK DESTEK ZORA GİRDİ

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye'ye ekonomik destek için yürütülen görüşmelerin gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından zora girdiğini söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:37
Puan Ver : Türkiye'ye Ekonomik Destek Zora Girdi(5/10)7


Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye ile üzerinde görüşmeler yürütülen ekonomik desteğin, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından zora girdiğini belirtti.



Schäuble 'Der Spiegel'e verdiği demeçte, Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye'ye ekonomik destek konusunda görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "Görüşmeler iyi ilerliyordu. Ama ardından tutuklama geldi. Bu, durumu son derece güçleştirdi" dedi.



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: Türkiye  Ye  Ekonomik  Destek  Zora  Girdi    haber

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