Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye'ye ekonomik destek için yürütülen görüşmelerin gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından zora girdiğini söyledi.



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye ile üzerinde görüşmeler yürütülen ekonomik desteğin, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından zora girdiğini belirtti.







Schäuble 'Der Spiegel'e verdiği demeçte, Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye'ye ekonomik destek konusunda görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "Görüşmeler iyi ilerliyordu. Ama ardından tutuklama geldi. Bu, durumu son derece güçleştirdi" dedi.







kaynak:cnntürk