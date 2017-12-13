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Türkiye'ye Gelen Arda Turan, Galatasaray'la Görüşmelere Başlayacak

TÜRKİYE'YE GELEN ARDA TURAN, GALATASARAY'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde menajerinin "Takımdan ayrılacak" dediği Arda Turan, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la görüşmelere başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 15:00
Puan Ver : Türkiye'ye Gelen Arda Turan, Galatasaray'la Görüşmelere Başlayacak(10/10)6

Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Turan Türkiye'ye geldi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMADIK"

Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı ve Milli yıldız da Türkiye'ye geldi.

GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEK

Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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