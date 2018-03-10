Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Geçen yıl Türkiye'ye gelmeyen yabancı turistler, Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük turizm rakibi İspanya'nın kazanç hanesine yazıldı." ifadelerini kullandı.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, turizmciler hem İspanya'dan gelen turist sayısını artırmak hem de Türkiye yerine bu ülkeyi tercih eden harcama düzeyi yüksek yabancı turistleri geri getirebilmek için kolları sıvadı.

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEKİ EN BÜYÜK RAKİBİ

Türkiye için turizmde hem kaynak pazar hem de Akdeniz'de en büyük rakiplerden biri olma özelliğini taşıyan İspanya, Türkiye'ye gelmeyen harcama düzeyi yüksek turistlerin en önemli adresi oldu.

Turizmciler bir yandan İspanya'ya kaptırdığı turistleri geri almaya çalışırken bir yandan da Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısının yeniden artıya geçmesi için yoğun çaba gösteriyor.

TÜROB, İspanya turizm pazarıyla ilgili bir araştırma yaparak, beklenti ve öngörüleri ortaya koydu.

TÜRKİYE'YE GELMEYEN TURİSTİ İSPANYA KAPTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, geçen yıl Türkiye'ye gelmeyen yabancı turistlerin, Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük turizm rakibi İspanya'nın kazanç hanesine yazıldığını belirtti.

İspanya'nın 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak turist sayısını bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artırdığı ve 81,8 milyon turist sayısına ulaştığına dikkati çeken Bayındır, "Bir diğer rekor ise turizm gelirinde kaydedildi. İspanya, 2017 yılında kişibaşı bin 62 avro harcama ve toplamda 87 milyar avro turizm geliri elde etti. İspanya'da 2016'da kişi başı harcama bin 23 avro, turizm geliri ise 77 milyar avro olmuştu." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISINDAKİ GERİLEME DURDU"

Bayındır, İspanya'nın Türkiye için rakip olmasının yanında potansiyeli yüksek kaynak bir pazar olduğunu belirterek, 2018 yılında Türkiye'ye gelecek İspanyol turist sayısında bir toparlanma kaydedileceği, düşüş trendinin sona ereceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Bayındır, şunları kaydetti:

"2009 yılına kadar Türkiye'nin en istikrarlı büyüme gösteren pazarları arasında yer alan İspanya pazarındaki gerileme durdu ancak durağan seyri devam ediyor. 2009 itibarıyla ülkemize yılda 500 binin üzerinde İspanyol turist gelmesi hedefleniyordu. Ancak İspanya'da baş gösteren ekonomik krize bağlı olarak 2009 yılında 376 bin İspanyol turist gelmişti. Ülkemizde meydana gelen olumsuz gelişmeler doğrultusunda 2014 itibarıyla turist sayısında gerileme başladı. 2017 yılında ise durağan seyre geçti. 2017 yılında İspanya'dan Türkiye'ye 106 bin turist geldi. Bu rakam bir önceki yıl ile hemen hemen aynı. Henüz 2009'dan oldukça düşük ama en azından gerilemenin durması olumlu bir gelişme."

"İSPANYA'DAKİ 5 YILDIZLI OTEL SAYISI ANTALYA'NIN YARISI KADAR"

82 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya'da toplam 5 yıldızlı otel sayısının Antalya'nın yarısı kadar olduğunu vurgulayan Bayındır, "İspanya konaklama kapasitesi 14 bin 659 otel ve 1 milyon 472 bin yatak. Otel yatırımları, bölgesel planlamalar çerçevesinde yapılıyor. Turist sayısındaki istikrarlı artışa karşın, otel sayısında son dört yılda kayda değer ölçüde bir değişim yaşanmadı. Yatak kapasitesi çoğunlukla 3 ve 4 yıldızlı otellerden oluşuyor. İspanya'da 289 beş yıldızlı otel faaliyet gösterirken, 2 bin 224 adet 4 yıldızlı, 2 bin 473 adet 3 yıldızlı otel bulunuyor. Oteller genellikle oda&kahvaltı bazda hizmet verirken, 'her şey dahil' sistemi ise yok denilecek oranda. Resort bölgesi otellerde 'yarım pansiyon' konaklama uygulamalarına rastlamak mümkün olmakla birlikte özellikle Madrid gibi şehir merkezlerinde oteller sadece oda (room only) satış yöntemleri uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Timur Bayındır, bu durumun, İspanya'da gastronomi turizminin gelişmiş olmasının, bireysel seyahatlerin sayısındaki artışın ve turist başına harcamanın Türkiye'ye göre çok yüksek olmasının ana sebebi olduğunu aktararak, sadece Antalya'da bulunan 405 adet 5 yıldızlı otelde 352 bin yatak olduğu göz önüne alındığında bu durumun daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Kaynak: haberinburada