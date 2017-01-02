Türkiye'ye Hakaret Eden Barbaros Şansal Sınır Dışı
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türkiye'ye hakaret eden barbaros şansal sınır dışı

TÜRKİYE'YE HAKARET EDEN BARBAROS ŞANSAL SINIR DIŞI

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye'ye hakaret eden ve büyük tepki çeken Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı ediliyor.

Tarih : 02 Ocak 2017, 17:24
Puan Ver : Türkiye'ye Hakaret Eden Barbaros Şansal Sınır Dışı(8/10)5


Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye'ye hakaret eden ve büyük tepki çeken Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı ediliyor. Kendisini eşcinsel terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı yeni yıl mesajında Türk halkına hakaret etmişti. Zira imza toplayan yüzlerce vatandaşın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Şansal'ın gözaltında olduğu bildirildi.



KKTC İçişleri Bakanlığı Barbaros Şansal'ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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