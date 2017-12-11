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Türkiye'ye Kaçan Eski SGD Sözcüsü Açıkladı: PKK'lı Teröristler, Menbic'de de DEAŞ'la Anlaşmış

TÜRKİYE'YE KAÇAN ESKİ SGD SÖZCÜSÜ AÇIKLADI: PKK'LI TERÖRİSTLER, MENBİC'DE DE DEAŞ'LA ANLAŞMIŞ

Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Silo, SDG ile DEAŞ arasında Rakka'da yapılan anlaşmanın benzerinin Menbic'de de yapıldığını söyledi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış(5/10)1

SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Silo, SDG ile IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) arasında Rakka'da yapılan anlaşmanın benzerinin Menbic'de de yapıldığını öne sürdü.

RAKKA'DA ANLAŞMIŞLARDI

YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG ile DEAŞ arasında Rakka'da yapılan anlaşma kapsamında, daha önce açıklanandan farklı olarak, çok sayıda militanın şehir dışına çıkışına izin verildiği birçok yabancı savaşçının onlar arasında yer aldığı ve konvoylara cephane de yüklendiği BBC'nin özel haberiyle ortaya çıkmıştı.

Teröristler, Rakka'dan böyle tahliye edilmişti...

MENBİC'TE DE İKİ BİN DEAŞ MİLİTANINI SALMIŞLAR

Geçen ay Türkiye'ye kaçan, SDG'nin Türkiye tarafından tehdit edildiğini iddia ettiği Silo, Rakka'dakine benzer şekilde Menbic'de yapılan anlaşma kapsamında 2000 DEAŞ militanına kentten çıkış izni verildiğini öne sürdü.

Tilo Times'taki röportajında, SDG'nin DEAŞ militanlarına belge sattığını da iddia etti: "Menbic'den yaklaşık 2000 militan kaçtı. Onlar ayrılırken oradaydım. SDG komutanlarından belge alabildiler".

BELGE SATMIŞLAR

Eski SDG sözcüsü, "SDG'nin alt seviyedeki DEAŞ militanlarına, kendi kontrolündeki topraklarda serbestçe seyahat edebilmeleri için 200 dolara seyahat belgesi sattığını, üst düzey DEAŞ'lılarınsa belgeler için çok daha fazla miktarlar ödediklerini" öne sürdü."ABD'Yİ UTANDIRIYOR"

Times, Tilo'nun Türklerin gözünde yıldız bir görgü tanığı olduğunu, Kürtlerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını yazdı.

Gazete, ABD'nin Tilo'nun açıklamalarını yalanlamaya çalıştığını belirtti.

Tilo daha önceki röportajlarında, "YPG'nin, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün isteğiyle SDG olarak yapılandırılandırıldığını" öne sürmüştü.

Menbic'in kontrolü, Ağustos 2016'da IŞİD'den SDG'ye geçmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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