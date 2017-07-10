Türk hükümetinin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyeretine izin vermemesi üzerine çekilme kararı alan Almanya'ya ait savaş uçakları, havalandıktan sonra üsse tekrar iniş yaptı.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden çekilme kararı alan Almanya'ya ait savaş uçaklarının havalandıktan sonra üsse iniş yaptığı gözlendi.

İNCİRLİKTEN ÇEKİLEREK, ÜRDÜN'Ü KULLANMAYA KARAR VERMİŞTİ

Türkiye hükümetinin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmelerine izin vermemesi üzerine başlayan gerginlikte Almanya, İncirlik Hava Üssü'nden çekilerek, Ürdün'ü kullanmaya karar verdi.

"ALMAN GÜÇLERİ İNCİRLİKTEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI"

Alman Der Spiegel dergisi dün 'Alman güçleri İncirlik'ten çekilmeye başladı' diye haber yayımladı. İlk olarak, üste bulunan bir tanker uçağın çekildiği iddia edildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDIKTAN SONRA TEKRAR İNİŞ YAPTI

Bugün ise üste ABD'ye ait kargo ve tanker uçaklarının rutin hareketliliği görülürken, Alman Federal Ordusu'na ait savaş uçaklarının, havalandıktan sonra üsse iniş yaptığı gözlendi.

İNCİRLİK'TE 6 SAVAŞ UÇAĞI VE 260 ASKERİ VAR

Almanya'nın İncirlik Hava Üssü'nde 6 savaş uçağı ve 260 askeri bulunuyor.

Kaynak: haberinburada