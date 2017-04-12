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türkiye'ye sızmaya çalışan 3 pkk'lı terörist öldürüldü

TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞAN 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:55
Puan Ver : Türkiye'ye Sızmaya Çalışan 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü(6/10)3


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından Türkiye'ye dün gece Çukurca ilçesinin Çağlayan Yağlısu dere yatağından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce gece görüş sistemiyle tespit edildi.



 



kaynak:Sabah








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