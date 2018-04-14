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Türkiye'ye ters düşüp, Esad'ın tarafını seçti: İçime sindiremem

TÜRKİYE'YE TERS DÜŞÜP, ESAD'IN TARAFINI SEÇTİ: İÇİME SİNDİREMEM

Türkiye'de hemen her kesimden Şam rejimine karşı düzenlenen operasyona destek gelirken CHP lideri Kılıçdaroğlu, operasyona " Ölen benim akrabamsa içime sindiremem" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Türkiye'ye Ters Düşüp, Esad'ın Tarafını Seçti: İçime Sindiremem(9/10)5

Esad rejiminin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırı sonrası ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyona Türkiye'den hemen her kesim olumlu tepki gösterirken CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan aksi yönde yorum geldi.

Kılıçdaroğlu, operasyonla ilgili "Ben desteklemiyorum. Ölen benim akrabamsa içime sindiremem" dedi.

"ASLA DESTEKLEMİYORUM"

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri:

Sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da ve dünyada barışı vadediyorum. Bugün birileri açıklama yapmış, 'Amerikalıların attığı füzeyi destekliyorum' demiş. Ben desteklemiyorum, asla desteklemiyorum.

"İÇİME SİNDİREMEM"

Ben barıştan, kardeşlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan yanayım. Bugün o bomba atar, yarın öbürü bomba atar. Ölen benim akrabamsa, ben içime sindiremem. Ölen bir insansa nerede olursa olsun ben içime sindiremem.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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