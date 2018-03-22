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Türkiye'ye yaklaşan toz bulutu böyle görüntülendi

TÜRKİYE'YE YAKLAŞAN TOZ BULUTU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Meteoroloji'nin Afrika üzerinden Türkiye'ye ilerleyen toz taşınımı için yaptığı uyarının ardından, NASA'nın uyduları bugün Türkiye'ye doğru taşınan tozlu havayı görüntüledi.

Tarih : 22 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Türkiye'ye Yaklaşan Toz Bulutu Böyle Görüntülendi(9/10)5

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar Marmara'da etkili olmaya devam edeceği belirtilmişti.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ VE ULAŞIMDA AKSAMA BEKLENİYOR

Yaşanabilecek olumsuz şartlarda hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinin azalması, yağış alan yerlerde ise çamur şeklinde yağış ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

NASA UYDULARINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Afrika üzerinden Türkiye'ye doğru taşınan tozlu hava, bugün NASA'nın TERRA-MODIS uydularınca da görüntülendi.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI MARMARA DENİZİNDE ULAŞIMA ENGEL OLDU

Öte yandan Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri ise poyrazın devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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