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'Türkiye'ye yaptırım uygularız' diyen ABD'ye sert cevap: Şantaj

'TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULARIZ' DİYEN ABD'YE SERT CEVAP: ŞANTAJ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin S-400 alması ile ilgili olarak ABD'nin yaptırım açıklamasını "Şantaj denemesi' olarak nitelendirdi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : 'türkiye'ye Yaptırım Uygularız' Diyen Abd'ye Sert Cevap: Şantaj(5/10)1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 kararından dolayı ABD'nin yaptırım açıklamasını "Şantaj denemesi" olarak nitelendirdi.

ABD'NİN "YAPTIRIM UYGULARIZ" ÇIKIŞINI ŞANTAJ GİRİŞİMİ OLARAK YORUMLADI

Lavrov, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ile ilgili olarak ABD'nin yaptırım kararı alabileceği yönündeki sözlerine yönelik bir soruya Lavrov, "Bu, Amerikan firmalarının haksız rekabet elde etmesini sağlayacak şantaj girişiminin bir örneğidir." şeklinde cevap verdi.

NATO "TÜRKİYE'NİN ULUSAL KARARI" OLARAK KABUL ETMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in benzer bir soruya karşılık S-400 alımının Türkiye'nin "Ulusal kararı" olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, "Herhalde ABD'nin bir NATO üyesi olarak, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri tarafından dile getirilen ortak görüşü dinlemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"S-400 ALMAYA HAZIRLANAN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANABİLİR"

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönünde ifadeler kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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