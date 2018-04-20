'TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULARIZ' DİYEN ABD'YE SERT CEVAP: ŞANTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin S-400 alması ile ilgili olarak ABD'nin yaptırım açıklamasını "Şantaj denemesi' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 kararından dolayı ABD'nin yaptırım açıklamasını "Şantaj denemesi" olarak nitelendirdi.
ABD'NİN "YAPTIRIM UYGULARIZ" ÇIKIŞINI ŞANTAJ GİRİŞİMİ OLARAK YORUMLADI
Lavrov, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ile ilgili olarak ABD'nin yaptırım kararı alabileceği yönündeki sözlerine yönelik bir soruya Lavrov, "Bu, Amerikan firmalarının haksız rekabet elde etmesini sağlayacak şantaj girişiminin bir örneğidir." şeklinde cevap verdi.
NATO "TÜRKİYE'NİN ULUSAL KARARI" OLARAK KABUL ETMİŞTİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in benzer bir soruya karşılık S-400 alımının Türkiye'nin "Ulusal kararı" olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, "Herhalde ABD'nin bir NATO üyesi olarak, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri tarafından dile getirilen ortak görüşü dinlemesi gerekir." ifadelerini kullandı.
"S-400 ALMAYA HAZIRLANAN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANABİLİR"
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönünde ifadeler kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tüp Bomba Gibi Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü, 16 Yaralı
- İstanbul'a Gelen Robot Sofia Sözleriyle Şaşırttı: Bana Para Vermediler
- Ankara, Fetö'cüyü Serbest Bırakan Yunanistan'a Sert Çıktı
- Kulisleri Hareketlendiren Görüşme! Bir Araya Geliyorlar
- Mide Bulandıran Olay! Kediye Tecavüz Edip Bıraktılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu İddialı Konuştu: Herkes Alkışlayacak
- Tite Kararını Verdi! Talisca Var, Giuliano Yok
- Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne Yanıt: En Büyük Mağdur Biziz
- Psg'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak
- 15 Yıldır Vücut Geliştirme Yapan Sporcuyu Annesi Evinde Ölü Buldu
DÜNYA HABERLERİ
- Trenin Üstüne Çıktı, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
- Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi
- Swaziland Kralı, İsviçre İle Karıştırıyorlar Diyerek Ülkesinin Adını Değiştirdi
- İsveç'te Skandal İhmal! Resmi Kurumlarda Nazi Bayrağı Dalgalandırdılar
- Abd'den 24 Haziran Seçimleri İçin İlk Yorum: Endişeliyiz
Bu Haberle İlgili Yorumlar