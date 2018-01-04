TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAYA EN SERT TEPKİ: RUH HASTASI
Van'da bir şahısın sokak ortasında yanında bebeği bulunan kadına tekmeler attığı görüntülere tepki gösteren Hande Fırat, "Ciddi şekilde tedavi etmek gerekiyor" dedi.
Van'da bir şahıs, sokak ortasında yanında bebeği bulunan kadına defalarca tekme attı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Görüntüler CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Parametre' programında gündeme geldi. Olaya çok sert tepki gösteren Hande Fırat, "Bazen sessiz kalıp protesto etmek istiyorum. Böyle bir şey yok" dedi.
"BÜTÜN PARTİLER BİR ARAYA GELMELİ"
Geçen sene 400 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Fırat, "Hasta dolu. Gerçekten ruh hastası dolu. Ciddi şekilde tedavi etmek gerekiyor. Artık çok net söylememiz gerekir: Bu işlerde yargıda indirim kararı olmaz. Bu işle mücadele edilecekse hukuğu, siyaseti, A'dan Z'ye tüm partiler bir araya gelip mücadele edecek. Şaka yapmıyorum. Memlekette bu tarz insanlara yönelik tedavi projesi başlatıp bunları tedavi etmek lazım" şeklide konuştu.
Kaynak: haberinburada
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