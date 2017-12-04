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Türkiye'yi Dünyaya Tanıtmak İçin 3 Reklam Filmi Çekilecek

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITMAK İÇİN 3 REKLAM FİLMİ ÇEKİLECEK

Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin güzelliklerini dünyada daha fazla kişiye duyurmak için dünyanın en ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet ile anlaştı. Şirket, tanıtım için 3 reklam filmi çekecek.

Tarih : 04 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Türkiye'yi Dünyaya Tanıtmak İçin 3 Reklam Filmi Çekilecek(6/10)2

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizmde tanıtım atağına başladı. Dünyanın en ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet ile anlaştı. Buna göre Türkiye'nin güzelliklerini dünyada daha fazla kişiye duyuracak olan şirket çektiği üç tanıtım filmini önümüzdeki günlerde kendi sitesinde ve sosyal medya kanallarından yayınlayarak on milyonun üzerinde takipçiye tanıtacak.

ÜÇ REKLAM FİLMİ HAZIR

Proje kapsamında üç tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Türkiye'yi tanıtacak filmler Lonely Planet kanalında önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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