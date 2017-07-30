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TÜRKİYE'Yİ EL KAİDE İLE İLİŞKİLENDİREN ABD TEMSİLCİSİNE TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ


Türkiye'yi El Kaide İle İlişkilendiren ABD Temsilcisine Türkiye'den Sert Tepki
Tarih : 30 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Türkiye'yi El Kaide İle İlişkilendiren Abd Temsilcisine Türkiye'den Sert Tepki(6/10)2

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün İdlib'teki terör örgütlerini Türkiye ile ilişkilendiren değerlendirmelerine Dışişleri'nden tepki geldi.

Sözcü Müftüoğlu, PKK'lı teröristlerle bir toplantı yapan McGurk'ün bu ifadeleri hakkındaki bir soruya şöyle cevap verdi:

"PROVOKATİF İFADELER PROTESTO EDİLMİŞTİR"

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir.

"PYD/YPG'NİN DESTEKLENMEMESİ GEREKTİĞİ HATIRLATILDI"

İlaveten, terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye'de terörist örgüt PYD/YPG'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır.

Müftüoğlu, Türkiye'nin adı geçenin söz konusu beyanlarına ilişkin tepkisinin Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından da ABD makamları nezdinde yineleneceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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