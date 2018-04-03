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Türkiye'yi Hedef Alan Çipras'tan Küstah Suçlama!
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TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN ÇİPRAS'TAN KÜSTAH SUÇLAMA!


Türkiye'yi hedef alan Çipras'tan küstah suçlama!
Tarih : 03 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Türkiye'yi Hedef Alan Çipras'tan Küstah Suçlama!(6/10)2

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili konuştu. Çipras, Türkiye'yi iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı.

"TÜRKİYE PROVOKASYONLARI SIKLAŞTIRDI, İLİŞKİLERİ BOZUYOR"

Çipras, "Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı, ilişkileri bozuyor" ifadelerini kullandı. Çipras, dış politikadaki sorunların çözümlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

KÜSTAH ÇAĞRI: ÇIKMAZ SOKAK TAKTİKLERİNİ BIRAKIN

Çipras, Türkiye'yi 'çıkmaz sokak taktiklerini' bırakmaya çağırdıklarını belirtirken, tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün, Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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